У Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, у Ливанова якобы ухудшилось здоровье после удаления тромба – на послеоперационной ране образовался гной. Как отмечает SHOT, это может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями.

13 октября старший сын Василия Ливанова Борис в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что с его отцом все хорошо. Он прокомментировал новости о состоянии здоровья отца фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Все хорошо. «Не читайте до обеда советских газет»», — сказал Борис.

12 октября Telegram-канал Mash писал, что Ливанова вывели из медикаментозной комы, в которую вводили из-за скопления жидкости в мозге. Состояние артиста расценивают как среднее. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи начали давать ему сильнодействующий антибиотик, так как есть угроза получения внутрибольничной инфекции.

Ранее жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание.