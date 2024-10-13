Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не читайте до обеда советских газет»: сын Ливанова рассказал о состоянии актера

Сын актера Ливанова цитатой из Булгакова ответил на слухи о состоянии здоровья отца

close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Старший сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал новости о состоянии здоровья отца фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Все хорошо. «Не читайте до обеда советских газет», — сказал Борис.

До этого Telegram-канал Mash писал, что Ливанова вывели из медикаментозной комы, в которую вводили из-за скопления жидкости в мозге. Состояние артиста расценивают как среднее. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи начали давать ему сильнодействующий антибиотик, так как есть угроза получения внутрибольничной инфекции.

По данным канала, у народного артиста спутанное сознание. Врачи полагают, что у него мог повредиться мозг из-за нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах.

Ливанов находится в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

11 октября в НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние Ливанова продолжает ухудшаться, он находится в реанимации.

Ранее жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами