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Звезда «Кармелиты» ответила на слухи о перенесенном инсульте

Актриса Екатерина Жемчужная опровергла слухи о перенесенном инсульте

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kino-teatr.ru

Народная артистка России Екатерина Жемчужная опровергла в беседе с РИА Новости слухи о перенесенном инсульте.

Жемчужная уточнила, что чувствует себя нормально. Она отметила, что не переносила инсульт.

«Ничего нет. Я на ногах, хожу, все нормально. Сейчас смотрю в окно на золотую осень», — поделилась знаменитость.

13 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Жемчужная якобы перенесла инсульт. По данным издания, в середине лета 80-летнюю артистку якобы госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи якобы диагностировали ей острый ишемический инсульт и перенесенный инфаркт.

Екатерина Жемчужная дебютировала в кино в картине «О друзьях-товарищах». В 1991 году она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В 1999-м актриса стала народной артисткой России.

Жемчужная играла в таких фильмах, как «Кармелита. Цыганская страсть», «Олигарх», «Табор уходит в небо», «Карнавал», «Обручальное кольцо», «Вечный зов», «Королева Марго», «Безумная Лори». С 1960 года она работает в театре «Ромэн».

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