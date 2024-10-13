Лолита посоветовала обратиться к психиатру выгуливающим внуков на поводке бабушкам

Певица Лолита Милявская заявила в беседе с NEWS.ru, что в квадробинге есть переборы.

Милявская заявила, что квадробинг — это вид спорта, основанный на прыжках. По словам певицы, он подразумевает, что взрослые люди делают тяжелейшие трюки, основанные на движениях животных. Как отметила знаменитость, она слышала, что этот вид спорта появился еще в СССР.

Лолита отметила, что этюды «на зерно животного» являются частью ее профессии и практикуются в театральных вузах.

«Но когда дело касается перебора. И, простите, когда бабушки на поводке выводят маленького ребенка испражняться, как кошечка. Вот здесь я бы попросила бабушку все-таки зайти к психиатру. Поэтому я бы без перегибов различала вид спорта и аномалию, которая есть при виде спорта», — поделилась певица.

Квадробинг — это хобби среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Ранее Безруков поддержал квадроберов.