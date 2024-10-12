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Джаред Лето пообещал выступить в России, когда «все закончится»

Певец Джаред Лето заявил, что выступит в Москве и Киеве после СВО

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Mario Anzuoni/Reuters

Голливудский актер и певец Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Он пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России. Видео с концерта публикует Telegram-канал «РАМУЗЫКА».

Во время выступления исполнитель спросил, много ли на концерте в Сербии россиян. Выяснилось, что граждан РФ собралось больше, чем сербов.

«Однажды, когда все это закончится, мы приедем к вам на родину», — уверил Лето.

Артист подчеркнул, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Также он продемонстрировал поклонникам свои знания русского языка, сказав «спасибо».

Недавно звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит выразил желание приехать в Россию как турист, чтобы попутешествовать по стране. По словам Озчивита, он часто бывает в России по работе, но у него остается всего несколько часов свободного времени. Актер мечтает провести несколько дней с женой и детьми в Москве или Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что жители Тюмени ушли с концерта арт-группы SOPRANO из-за вызывающих нарядов.

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