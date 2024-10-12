Мать рэпера Тимати призналась в зависимости: «Меня зовут Симона, и я — наркоман»

Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своей зависимости от лекарственных препаратов для носа.

«Меня зовут Симона, и я — наркоман, человек, зависимый от сосудосуживающих капель. В каждой сумке у меня пузырек, без которого я не могу выйти из дома», — призналась женщина.

Юнусова пошла в больницу с этой проблемой, и врач обнаружил у нее разрастание тканей от постоянного пользования каплями. Сейчас матери рэпера предстоит операция, которая позволит ей начать «самостоятельно дышать».

10 сентября Симона Юнусова сообщила, что сын подарил ей квартиру. Жилье расположено рядом с домом Тимати. Женщина сентиментально попрощалась со своей старой недвижимостью на проспекте Мира в Москве, где прожила 47 лет. Юнусова вспомнила, что провела в квартире всю молодость, юность и зрелость.

«Я отпускаю тебя с грустью, но без сожаления. Я раскрываю руки всему новому и верю, что оно будет чудесным! У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось…» — писала она.

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