Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать рэпера Тимати призналась в зависимости: «Меня зовут Симона, и я — наркоман»

Мать Тимати Симона заявила, что зависима от лекарственных препаратов для носа

close
simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своей зависимости от лекарственных препаратов для носа.

«Меня зовут Симона, и я — наркоман, человек, зависимый от сосудосуживающих капель. В каждой сумке у меня пузырек, без которого я не могу выйти из дома», — призналась женщина.

Юнусова пошла в больницу с этой проблемой, и врач обнаружил у нее разрастание тканей от постоянного пользования каплями. Сейчас матери рэпера предстоит операция, которая позволит ей начать «самостоятельно дышать».

10 сентября Симона Юнусова сообщила, что сын подарил ей квартиру. Жилье расположено рядом с домом Тимати. Женщина сентиментально попрощалась со своей старой недвижимостью на проспекте Мира в Москве, где прожила 47 лет. Юнусова вспомнила, что провела в квартире всю молодость, юность и зрелость.

«Я отпускаю тебя с грустью, но без сожаления. Я раскрываю руки всему новому и верю, что оно будет чудесным! У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось…» — писала она.

Ранее стало известно о состоянии Александра Збруева после госпитализации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами