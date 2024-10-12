Виктория Боня о знакомстве с Пи Дидди: «Хватило мозгов убежать»

Блогерша Виктория Боня призналась, что познакомилась с рэпером Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) 20 лет назад в Майами. Ее слова передает Super.ru.

Приятель Бони пригласил ее на ужин с Комбсом, поскольку знал, что блогерша была поклонницей американского рэп-исполнителя. Потом знаменитости решили отправиться в клуб, где сидели в VIP-комнате: Пи Дидди разместился посередине, а вокруг — «все его братья».

Под конец вечера, вспомнила Боня, поведение Пи Дидди ее напугало. Рэпер кричал на стоящего на парковке клуба парня, который в тот момент был с девушкой. После этого Боня решила дистанцироваться от музыканта. Однако когда блогерша вернулась в Москву, то узнала, что Пи Дидди интересовался ею у друга и просил перезвонить.

«Я позвонила, но трубку снял кто-то другой. Я так понимаю, что меня пронесло. Мне, на тот момент 20-летней девчонке, которая смотрела на все горящими глазами, хватило мозгов просто соскочить, убежать, не попасть на дальнейшую вечеринку и тусовку», — отметила она.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Недавно выпустивший фит с Пи Дидди Тимати отказался говорить о скандале с рэпером.