СМИ сообщили, что из «Слова пацана» удалили песню из-за иска Апиной

Платформа Wink удалила песню «Не забывай» группы «Комбинации» из первой серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

Сейчас в сцене, где звучал трек, слышны только шумы и голоса героев, отмечает канал. Сервис не стал заменять песню на другую.

8 октября стало известно, что певица Алена Апина обратилась в суд, чтобы из сериала «Слово пацана» удалили трек «Не забывай». Она возмущалась, что композицию использовали в проекте без ее разрешения. Артистка потребовала 1 млн рублей за нарушение авторских прав.

По данным Telegram-канала «Медиавойны», суд постановил заблокировать первый эпизод «Слова пацана» в качестве предварительных мер. Однако в пресс-службе Wink в беседе с ТАСС выразили несогласие с постановлением Московского городского суда. В сервисе подчеркивали, что серия все еще доступна для зрителя.

«Будет жаль, если из-за Апиной «Слово пацана» будет недоступен для зрителей», — сетовали представители платформы.

Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и др.

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