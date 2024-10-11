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Канье Уэст следил за Кардашьянами, чтобы уличить семью в «секс-торговле»

Экс-сотрудник Уэста рассказал, что следил за Кардашьянами по требованию рэпера

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Global Look Press

Бывший сотрудник Канье Уэста Джон Доу подал в суд на рэпера, заявив, что сотрудничество с исполнителем причинило ему эмоциональные страдания. Об этом сообщает Variety.

Джон Доу был зарегистрирован в компании рэпера как «директор разведки». Он по поручению Уэста нанимал частных детективов для слежки за женой рэпера Бьянкой Цензори, когда модель гостила у своей семьи в Австралии. Также мужчина собирал материалы на всех членов семьи Ким Кардашьян, поскольку рэпер подозревал экс-супругу и ее близких в «торговле людьми и секс-преступлениях».

Среди других обязанностей Доу было придумывать идеи, чтобы Уэст чаще попадал на первые полосы газет, и искать потерянные или украденные вещи.

«Обычно Канье терял дорогие автомобили или не платил людям за услуги, которые оказывались по его указанию», — поделился Доу в иске.

Экс-сотрудник, который прошел военную службу, сообщил, что опыт работы с Уэстом повлиял на его психическое здоровье. Кроме того, рэпер неполностью выплатил ему зарплату.

По словам Доу, в мае Уэст уволил значительную часть руководства компании. Экс-сотрудник заявил, что рэпер стал вести себя неадекватно после того, как подсел на веселящий газ.

Еще в начале августа бывший помощник Канье Уэста сообщал, что стоматолог предоставлял рэперу закись азота для немедицинских целей.

Ранее сообщалось, что мать и дети Пи Дидди подверглись нападкам возле суда.

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