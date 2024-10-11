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СМИ опубликовали видео, как рэпер Natan изменяет жене с Лерчек

«СтарХит»: блогершу Лерчек засняли во время интима с рэпером Natan на реалити

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Виталий Белоусов/РИА Новости/ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и женатого рэпера Natan (Натан Миров) засняли во время интимной близости на шоу «Звезды в джунглях». Ролик публикует издание «СтарХит».

Чекалину и Мирова запечатлели на видео, когда знаменитости ушли подальше от камер и остальных участников. Блогерша сидела на коленях у музыканта. Они страстно целовались и обнимались.

19 августа в окружении Лерчек заявили, что блогерша сблизилась с рэпером Natan на съемках шоу «Звезды в джунглях». По словам знакомого Чекалиной, у блогерши и рэпера был легкий флирт на проекте. Источник рассказывал, что знаменитости обнимались и «не только». Он подчеркивал, что знаменитости «часто уединялись».

Однако Чекалина уверяла, что между ними с Natan просто дружба.

Натан Миров женат на дизайнере Анастасии Швецовой с 2012 года. У супругов двое детей. Летом 2024 года музыкант на шоу «Злые языки» уже извинялся перед женой за измены. Он называл себя человеком «не без греха». Рэпер обещал, что «впредь никогда себе не позволит» подобного.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.

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