Адвокат назвал условия, при которых дети останутся с Прилучным

Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов в интервью «Радио 1» прокомментировал продолжающиеся судебные тяжбы бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, касающиеся, в том числе, определения места жительства их детей. Как отметил юрист, случаи, когда ребенок остается жить с отцом — довольно редки.

«В вопросах о месте жительства ребенка есть базовые понятия охраны материнства и детства, которые сохранились с советских времен. И это главная вещь, по которой суд принимает решение, но тут есть масса нюансов, например — степень эмоциональной привязанности и привязки ребенка», — сказал Захидов.

Он также обратил внимание, что если раньше мнение спрашивали у детей в возрасте 10 лет, то сейчас могут спросить и гораздо раньше. Однако, по его словам, и это мнение не может быть окончательным, поскольку значение имеют микросреда, условия проживания, поведение родителей.

При этом ситуация однозначно меняется, если один из супругов себя скомпрометировал, к примеру, ведя разгульный образ жизни, добавил адвокат.

О том, что звезда «Мажора» Павел Прилучный подал в суд на Агату Муцениеце стало известно в мае этого года. Иск связан с осуществлением детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

Позднее адвокат Сергей Жорин предположил, что Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце к себе. Знаменитости были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

Ранее Муцениеце заявила, что Прилучный ведет против нее войну.