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Экс-директор Киркорова объяснил, откуда у Пугачевой антиквариат на $20 млн

Продюсер Дзюник: экс-муж оставил Пугачевой тайное наследство в виде антиквариата

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Бывший директор Киркорова, продюсер Леонид Дзюник вспомнил, что экс-супруг Пугачевой Александр Степанович был фанатом антиквариата. Его слова передает NEWS.ru.

Об этом Дзюник рассказал на фоне недавних новостей о том, что Пугачева попыталась вывезти за границу антиквариат, который хранится в ее подмосковном замке в Грязи. Имущество артистки на $20 млн (примерно 1,9 млрд рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») должно было улететь из аэропорта Шереметьево, но груз не пропустили на таможне.

«Я был у нее, когда она еще жила на Истре в своем доме. Конечно, там все отделано золотом. Мебель красивая, но не будет же она, тем более через Шереметьево, вывозить мебель, — вспомнил Дзюник.

Продюсер добавил, что Пугачева пыталась отсудить у Степановича старинные вещи, но не смогла. Дзюник не исключил, что режиссер мог оставить Пугачевой часть своей коллекции в качестве «тайного наследства».

Также артистка могла собрать дорогую коллекцию с антиквариатом самостоятельно — с помощью поклонников, которые часто задаривали ее «достойными подарками».

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