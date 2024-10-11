Выпустивший фит с Пи Дидди Тимати отказался говорить о скандале с рэпером

Рэпер Тимати заявил, что его не волнует скандал с рэп-исполнителем Пи Дидди, поскольку ему интересны лишь вопросы, касающиеся России. Его слова передает «Звездач».

«Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. <...> Америка меня не очень волнует», — заявил артист.

Других комментариев по этому поводу рэпер давать не стал.

В 2010 году Тимати и Пи Дидди выпустили совместную песню «I'm on You» и клип к ней. Ролик опубликован на YouTube-канале российского музыканта. Он набрал 3,5 млн просмотров за 13 лет. В интервью изданию Yes! артисты рассказывали, что познакомились еще в 2006 году, когда Тимати был «зелен для глобальной работы».

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее сообщалось, что мать и дети Пи Дидди подверглись нападкам возле суда.