Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выпустивший фит с Пи Дидди Тимати отказался говорить о скандале с рэпером

Рэпер Тимати заявил, что его не волнует скандал с продюсером Пи Дидди

close
Тимати/YouTube

Рэпер Тимати заявил, что его не волнует скандал с рэп-исполнителем Пи Дидди, поскольку ему интересны лишь вопросы, касающиеся России. Его слова передает «Звездач».

«Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. <...> Америка меня не очень волнует», — заявил артист.

Других комментариев по этому поводу рэпер давать не стал.

В 2010 году Тимати и Пи Дидди выпустили совместную песню «I'm on You» и клип к ней. Ролик опубликован на YouTube-канале российского музыканта. Он набрал 3,5 млн просмотров за 13 лет. В интервью изданию Yes! артисты рассказывали, что познакомились еще в 2006 году, когда Тимати был «зелен для глобальной работы».

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее сообщалось, что мать и дети Пи Дидди подверглись нападкам возле суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами