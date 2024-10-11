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Москвичей впервые познакомят с искусством игры на балалайке

Всероссийский фестиваль «Балалайка XXI века» пройдет в Москве с 12 октября

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balalaika21veka.ru

В Москве впервые пройдет Всероссийский фестиваль профессионального исполнительского искусства на балалайке «Балалайка XXI века». Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

Мероприятие состоится с 12 октября по 23 ноября 2024 года. Худруком фестиваля стал Александр Николайчук, а директором выступил Алексей Вродливец — профессиональные музыканты-балалаечники, которые стремятся популяризовать исполнительское искусство на балалайке и познакомить публику с репертуаром.

Участниками фестиваля станут лауреаты престижных музыкальных конкурсов разных лет, в том числе и Всероссийского музыкального конкурса. Мероприятие пройдет в ведущих концертных залах Москвы.

«Слушателям представится уникальная возможность расширить свое представление о профессиональном исполнительстве на балалайке, которое за свою 135-летнюю историю существования совершило колоссальный прорыв в техническом, художественном и репертуарном планах», — сообщили создатели.

Программа концертов будет включать в себя музыку разных стилей и эпох, что позволит продемонстрировать все грани музыкального инструмента.

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