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Сыгравшая в «Аноре» Дарья Екамасова о номинации на «Оскар»: «Пусть дают»

Актриса Дарья Екамасова назвала фильм «Анора» культурным мостом между странами

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Дарья Екамасова, которая сыграла одну из ролей в фильме «Анора», раскрыла свои впечатления от фильма на российской премьере. Ее слова передает kp.ru.

«Для меня «Анора» — это вообще такой огромный культурный мост между странами и… То, что искусство интернациональное. Это еще раз доказывает», — заявила она.

Фильм «Анора» Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. По прогнозу портала Gold Derby, «Анора» также вошла в пятерку потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм. В беседе с kp.ru Екамасова приятно удивилась, что публика и эксперты «поговаривают» о возможном получении фильмом награды в еще одной престижной премии.

«Пусть поговаривают. Но я считаю, что если ты что-то говоришь, то ты должен это делать. Если ты ничего не делаешь, то тогда и не говори. Поэтому если говорят — пусть дают», — высказалась артистка.

Картина Шона Бейкера рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

Главные мужские роли в «Аноре» сыграли российские актеры Юра Борисов (одного из подручных отца-олигарха), Марк Эйдельштейн (сына олигарха). Артистка Дарья Екамасова в картине исполнила роль супруги предпринимателя из России.

Ранее сообщалось, что уехавшие из России Little Big выпустили интернациональный клип.

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