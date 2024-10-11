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Процесс по иску Долиной о продаже квартиры начался в закрытом режиме

РИА Новости: суд решил закрыть процесс по иску Долиной о продаже квартиры

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ulybka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной начался в закрытом режиме. Об этом передает РИА Новости.

Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Журналистов в зал судебного заседания не пустили.

В августе стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

Позднее Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала мошенникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

10 сентября Цырульникова подавала в суд апелляционную жалобу с просьбой отпустить ее из следственного изолятора, так как ее дочь нуждается в операции, но суд не нашел достаточных оснований для изменения меры пресечения. В начале октября Цырульниковой продлили срок содержания под стражей.

Ранее Лариса Долина рассказала о своем самочувствии после обмана мошенниками.

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