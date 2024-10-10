Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» откроется в «Севкабеле» в Петербурге

Сбер выпустил банковские карты в виде аудиокассет группы «Кино»

close
Пресс-служба Сбера

В Санкт-Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» при поддержке Сбера 12 октября откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда», созданная бюро Planet9. Это новая версия проекта, посвященная лидеру группы «Кино», сообщили в пресс-службе банка.

В рамках коллаборации Сбер, выступающий генеральным партнером проекта, выпустил СберКарты в виде аудиокассеты, со звездой или солнцем с известной фразой из песен легендарного музыканта Виктора Цоя «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

Сделать предзаказ карты можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Еще два новых дизайна карт представят на выставке, уточнили в банке.

Также Сбер выпустит платежные стикеры в честь группы «Кино», в том числе с дизайном в виде медиатора для гитары.

Помимо этого, Сбер презентует цифровые картины по мотивам произведений музыканта, созданные современными художниками в соавторстве с нейросетью Сбера Kandinsky.

Кроме того, HiFi-стриминг «Звук» подготовил тематический раздел для любителей творчества «Кино», который будет представлен в свободном доступе. Там появится специальный подкаст, плейлист с комментариями артистов, на которых повлияло творчество музыканта, аудиокнига с фактами о жизни Виктора и его биография.

В онлайн-кинотеатре Okko уже появилась подборка фильмов с участием Цоя и по мотивам его творчества.

Фанаты музыканта могут приобрести колонку SberBoom Mini 2 в стилистике альбома с треком «Звезда по имени солнце», а на «Мегамаркете» можно купить мерч экспозиции.

В программе выставки — розыгрыш монеты с Цоем и арт-инсталляция, вдохновленная треком артиста «Алюминиевые огурцы» и выполненная из умных колонок Sber.

Экспозиция выставки занимает почти 3 тыс. квадратных метров: в 13 залах можно будет увидеть личные вещи музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива.

Билеты на выставку можно купить на «Афише».

Экспозиция продлится до 10 марта 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами