Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» откроется в «Севкабеле» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» при поддержке Сбера 12 октября откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда», созданная бюро Planet9. Это новая версия проекта, посвященная лидеру группы «Кино», сообщили в пресс-службе банка.

В рамках коллаборации Сбер, выступающий генеральным партнером проекта, выпустил СберКарты в виде аудиокассеты, со звездой или солнцем с известной фразой из песен легендарного музыканта Виктора Цоя «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

Сделать предзаказ карты можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Еще два новых дизайна карт представят на выставке, уточнили в банке.

Также Сбер выпустит платежные стикеры в честь группы «Кино», в том числе с дизайном в виде медиатора для гитары.

Помимо этого, Сбер презентует цифровые картины по мотивам произведений музыканта, созданные современными художниками в соавторстве с нейросетью Сбера Kandinsky.

Кроме того, HiFi-стриминг «Звук» подготовил тематический раздел для любителей творчества «Кино», который будет представлен в свободном доступе. Там появится специальный подкаст, плейлист с комментариями артистов, на которых повлияло творчество музыканта, аудиокнига с фактами о жизни Виктора и его биография.

В онлайн-кинотеатре Okko уже появилась подборка фильмов с участием Цоя и по мотивам его творчества.

Фанаты музыканта могут приобрести колонку SberBoom Mini 2 в стилистике альбома с треком «Звезда по имени солнце», а на «Мегамаркете» можно купить мерч экспозиции.

В программе выставки — розыгрыш монеты с Цоем и арт-инсталляция, вдохновленная треком артиста «Алюминиевые огурцы» и выполненная из умных колонок Sber.

Экспозиция выставки занимает почти 3 тыс. квадратных метров: в 13 залах можно будет увидеть личные вещи музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива.

Билеты на выставку можно купить на «Афише».

Экспозиция продлится до 10 марта 2025 года.