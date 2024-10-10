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СМИ сообщили, что Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

Mash: актер Василий Ливанов введен в медикаментозную кому из-за жидкости в мозге

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Максим Блинов/РИА Новости

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, состояние актера продолжает ухудшаться. Врачи надеются, что организм артиста восстановится в коме и у него не начнется отек мозга.

Также, заявляет Mash, результаты последнего обследования Ливанова показали уверенные признаки онкологии. Сейчас знаменитость находится в реанимации отделения неврологии.

8 октября в НИИ имени Склифосовского подтвердили, что Василий Ливанов находится в реанимации. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

1 октября Telegram-канал 112 писал, что Ливанова госпитализировали. Тогда сообщалось, что артисту провели операцию на фоне инфаркта.

3 октября супруга Ливанова Елена подтвердила, что артист находится в больнице, но сообщения о его тяжелом состоянии не совсем правдивы. По ее словам, он просто не хочет поднимать шумиху и выйдет на связь позже.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее у Ливанова выявили опасное поражение мозга.

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