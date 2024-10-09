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Марк Эйдельштейн ходил на прослушивание в фильм «Анора» голым

Режиссер Шон Бейкер признался, что Эйдельштейн поразил его своей смелостью

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актер Марк Эйдельштейн дал большое интервью американскому сайту Vulture, в котором, среди прочего, рассказал о работе над фильмом «Анора» Шона Бейкера.

Записать видеопробы в «Анору», признался Эйдельштейн, ему посоветовал Юра Борисов, которого к тому моменту уже утвердили на роль в картине. Перед записью ролика Эйдельштейн понимал, что его персонажу больше подойдет наряд от Dior, но актер не мог себе его позволить. Он решил пройти прослушивание голым, находясь при этом в постели.

«Это поразило нас — не только его смелость, но и то, что он был по-настоящему забавным и приземленным. Мы не могли рассматривать никого другого на эту роль», — отметил Бейкер.

Журналистов Vulture тоже удивила простота и скромность актера, который назвал себя «никем» в беседе.

«Я просто какой-то странный парень, который каким-то образом стал частью фильма Шона Бейкера», — заявил Эйдельштейн.

Фильм «Анора» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.

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