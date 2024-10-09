Успенская перенесла концерты после пропажи дочери

Певица Любовь Успенская перенесла концерты в Москве и Подмосковье из-за отсутствия спроса на фоне недавней пропажи дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Представитель артистки уточнил, что речь идет о выступлениях артистки, которые запланированы на октябрь. Перед жителями Орехово-Зуева, Коломны, Сергеева Посада, Ярославля и Москвы артистка выступит в следующем году.

Все остальные концерты Успенской, продолжил представитель, пройдут по расписанию.

В ДК «Коломна рассказали Telegram-каналу, что команда певицы еще не связывалась с площадкой на фоне переноса концерта. Там добавили, что выступление артистки под вопросом, поскольку на него продано мало билетов. Остальные площадки подтвердили Mash отмену.

О пропаже дочери Успенской Татьяны Плаксиной стало известно вечером 2 октября. 3 октября женщину нашли в Израиле, куда она прилетела за несколько часов до массированной атаки Ирана. Дочь певицы не могла вернуться на родину из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, уменьшения числа рейсов и повышения спроса на авиабилеты.

7 октября стало известно, что Плаксина вернулась в Россию.

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