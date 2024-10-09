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Русскоязычная аудитория затравила Уилла Смита из-за слухов о связи с Пи Дидди

Актер Уилл Смит закрыл комментарии в соцсетях из-за русскоязычной аудитории

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f84/Global Look Press

Актер Уилл Смит закрыл комментарии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после наплыва русскоязычной аудитории, которая требует объяснений на фоне слухов об участии актера в вечеринках рэпера Пи Дидди.

Теперь пользователи не могут писать под последними постами звезды «Людей в черном», однако по-прежнему продолжают высказываться под старыми записями артиста.

«Посмотрите, он закрыл комментарии. Это тебе не поможет, мы все равно не забудем твоего позора»; «Надевай извинительную черную водолазку»; «Мы тебя отшиваем, как чушпана», — пишут на странице Смита интернет-пользователи.

Причиной негодования русскоязычной аудитории стало то, что Смит якобы посещал вечеринки Пи Дидди. В соцсетях завирусилась цитата, приписываемая сыну актера Джейдену о том, что Смит якобы «продал» его Пи Дидди. При этом никаких подтверждений этому не было.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса (настоящее имя Пи Дидди) арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Музыканту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

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