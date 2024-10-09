Компания Харатьяна и Сукачева находится под угрозой ликвидации

Компания актера Дмитрия Харатьяна и певца Гарика Сукачева может быть ликвидирована в ближайшее время. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета ООО «Диафильм» из-за отсутствия налоговой декларации. Компания не предоставляет документы с 2022 года. Известно, что фирма понесла убытки в 461 тысяч рублей в том же году.

Харатьян и Сукачев основали компанию ООО «Диафильм» в 2019 году вместе с финансовым директором Анастасией Жидковой. Фирма была создана с целью создания кино и телепередач.

В июне стало известно, что Харатьян не может зарегистрировать новый автомобиль из-за спора между продавцами. Он купил его в автосалоне, после чего выяснилось, что компания-экспортер внесла поставщика авто в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия.

Автомобиль — китайского производства, из-за чего актер не может его зарегистрировать, пока не разрешится спор между китайцами и местными продавцами. В таком же положении оказались еще 116 человек, которые приобрели автомобиль у поставщика.

Ранее ФНС заблокировала счета фирмы по производству солений Аниты Цой.