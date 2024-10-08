Галустян о работе с Бузовой: «Она как машина!»

Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян назвал свою соведущую на реалити-шоу «Звезды в джунглях» Ольгу Бузову большим профессионалом. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Я говорил про непростые условия и жару [на съемках проекта], так вот она вообще как машина! А ведь ей надо вставать на два часа раньше, чтобы сделать мэйкап, одеться, привести себя в порядок. У нее все четко и слажено. Идеальный партнер на площадке», — заявил артист.

Также Галустян рассказал, что съемочная группа передвигалась по Колумбии на бронированных «ленд-крузерах».

«Там разные картели, полицейские везде, бронированные БТРы ездят, где-то стрельба, еще что-то непонятное. Все это довольно-таки опасно, черт возьми», — пояснил он.

Комик не стал раскрывать, приходилось ли команде проекта встречать диких животных. Однако Галустян уточнил, что видел много предупреждающих знаков с изображением разных животных, которые могут повстречаться.

«Когда ты находишься в джунглях, идешь или бежишь, а потом останавливаешься, ты всегда — цель для хищников. И для насекомых, кстати, тоже. Ты только остановился, тебя начинают жрать насекомые. Комары, мошки, какие-то песчаные блохи», — признался телеведущий.

Ранее Галустян вспомнил, как на реалити «Звезды в джунглях» произошел бунт.