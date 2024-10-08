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Ирина Понаровская отменила концерт в Петербурге после трагедии с сыном

Потерявшая сына Ирина Понаровская отменила концерт в Санкт-Петербурге

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Певица Ирина Понаровская сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее концерт в Санкт-Петербурге отменен «в связи с трагическими событиями в семье».

Мероприятие должно было состояться 30 октября в БКЗ «Октябрьский». В сообщении отмечается, что зрители могут оформить возврат билетов по месту их приобретения.

О том, что наследника певицы Энтони Родда не стало из-за острой сердечной недостаточности, сообщили 20 сентября. Мужчине было 39 лет.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Он учился в Норвегии, где получил специальность «дизайнер ювелирных изделий». В Москве проживал с супругой — художницей Анной Чайниковой, воспитывал двоих детей.

В конце сентября телеканал НТВ со ссылкой на близких Ирины Понаровской заявлял, что у артистки начались проблемы с сердцем после кончины сына. Собеседники канала рассказывали, что исполнительница, узнав о трагедии, «страшно кричала и плакала». Певица очень любила сына и возлагала на него большие надежды.

Соседи Энтони Родда также делились с НТВ, что мужчина вел здоровый образ жизни и каждый день занимался спортом во дворе.

Ранее певица Виктория Дайнеко призналась, что у нее произошел выкидыш из-за группы крови.

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