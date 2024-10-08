Канье Уэст вышел в свет с Бьянкой Цензори после слухов о разводе

Рэпера Канье Уэста заметили вместе со своей супругой Бьянкой Цензори, когда пара совершала покупки в торговом центре в Токио. Снимки знаменитостей публикует фан-аккаунт рэпера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезды вышли в свет на следующий день после того, как в СМИ появились слухи об их разводе. На одном из фото Бьянка с улыбкой держит мужа за голову и пристально смотрит ему в глаза, пока они едут на эскалаторе. На другой фотографии супругов запечатлели, когда они прогуливались по ТЦ, держась за руки.

Накануне издание TMZ со ссылкой на источники утверждало, что Уэст и Цензори находятся на грани развода. Инсайдеры заявляли, что супруги несколько недель назад рассказывали окружающим, что они расстались, а Цензори отправилась в Австралию, чтобы провести время со своей семьей на фоне происходящего. Также источники рассказывали, что рэпер планировал развестись и переехать в Токио.

До этого Уэста не раз замечали летающим в одиночку в японскую столицу. TMZ подчеркивало, что последнее время музыканта часто видели без жены, хотя обычно они появлялись на публике вместе.

В августе друзья Бьянки Цензори сообщили, что модель начала пить из-за проблем в браке.

Ранее 84-летний Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной.