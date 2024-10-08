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84-летний Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной

Актер Аль Пачино заявил, что не состоит в отношениях с 30-летней Нур Альфаллой

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Global Look Press/nooralfallah/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Крестного отца» Аль Пачино признался, что на данный момент не состоит в любовных отношениях. Об этом сообщает издание People.

Представитель актера уточнил, что Аль Пачино и продюсера Нур Альфаллу связывает только дружба. По его словам, сейчас экс-возлюбленные «очень хорошие друзья». Они и дальше будут вместе воспитывать их общего сына Романа.

Накануне 30-летнюю Нур Альфаллу заметили в обществе другого мужчины — 68-летнего комика и ведущего Билла Мара. Папарацци сфотографировали знаменитостей, когда они уезжали из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. После этого и появились первые слухи о расставании Альфаллы и Пачино, которые актер впоследствии подтвердил.

Летом прошлого года 84-летний Аль Пачино снова стал отцом. У него родился четвертый ребенок от Альфаллы.

У Аль Пачино, который никогда не был женат, также есть 35-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант и двойняшки — 24-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д'Анджело.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и Бьянка Цензори могут развестись.

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