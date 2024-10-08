Виктория Дайнеко рассказала о выкидыше

Певица Виктория Дайнеко призналась в интервью с Натальей Подольской, что у нее случился самопроизвольный выкидыш.

Дайнеко объяснила, что потеряла ребенка из-за положительного резус-фактора. Артистка призналась, что ей было сложно тогда. В консультации с доктором певица узнала, что группа крови имеет важное значение при беременности.

«У родителей с разными резус-факторами рождаются дети, и все хорошо. Но для меня это оказалось, видимо, большой сложностью, помимо всех остальных других факторов», — поделилась исполнительница.

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Сейчас у Дайнеко есть возлюбленный. Она не называет имени мужчины, с которым состоит в отношениях. Однако Дайнеко признавалась в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — звезда первой проявила инициативу. По словам артистки, ее избранник — серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.

Ранее Виктория Дайнеко объяснила, почему не хочет снова жить в США.