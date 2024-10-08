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Натали рассказала о вынужденном наборе веса после потери супруга

Певица Натали призналась, что сильно похудела после потери супруга

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Телеграм-канал «Натали»

Певица Натали рассказала в беседе с NEWS.ru, что сильно похудела после потери мужа, продюсера Александра Рудина.

Натали отметила, что вынуждена набирать вес из-за изможденности.

«Наблюдаю за собой и меняю привычки. Особенно сейчас пришлось вернуться к питательности, а то совсем изможденная была. Сейчас вроде бы немножко набрала вес», — поделилась артистка.

В июле Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. По ее словам, она решилась записать новую песню, когда получила «послание» от мужа. Тогда Натали решила: супруг хотел бы, чтобы она улыбалась и строила свое личное счастье. Продюсера не стало в июле 2023 года.

Натали рассказывала, что познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности.

28 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что Натали возвращается к выступлениям на частных мероприятиях после потери мужа.

Ранее Натали вспомнила, как пережила утрату мужа.

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