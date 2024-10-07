Канье Уэст и Бьянка Цензори могут развестись

Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст (Йе) и его жена Бьянка Цензори, возможно, находятся на грани развода. Об этом сообщило американское издание TMZ со ссылкой на источники.

Пара столкнулась с трудностями спустя почти два года брака. Несколько источников заявили TMZ, что супруги несколько недель назад рассказывали окружающим, что они расстались, а Цензори отправилась в Австралию, чтобы провести время со своей семьей на фоне происходящего.

Что могло стать причиной их разрыва и кто стал его инициатором неизвестно. При этом источники говорят, что рэпер сообщал своим близким, что планирует переехать в Токио и развестись.

Йе не раз замечали летающим в одиночку в японскую столицу. В последнее время его часто видели без жены, причем они обычно появлялись на публике вместе.

В августе друзья Бьянки Цензори сообщили, что модель начала пить из-за проблем в браке.

Ранее отец модели Цензори вызвал Канье Уэста на серьезный разговор.