Тело рэпера обнаружили в гараже в Екатеринбурге

Екатеринбургский рэпер Алексей Бражников, известный как MC Bandit, найден мертвым. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, тело 40-летнего музыканта обнаружили в гараже на Уралмаше.

Информацию подтвердил один из родственников артиста. Он отметил, что в текущий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным издания E1, тело музыканта нашли днем 7 октября. По словам знакомого Бражникова, музыкант развелся и жил в гараже на Уралмаше, где располагается его студия звукозаписи.

Бражников родился 4 мая 1984 года. В школьные годы начал заниматься рэпом. Также успел поработать диджеем, в Свердловской киностудии и преподавал в музыкальном кружке. MC Bandit сотрудничал с рэпером Витя АК-47 и группой «Восточный округ» и другими. Также музыкант открыл собственную студию звукозаписи Da Ban Studio.

Издание подчеркивает, что у Бражникова остался сын.

Ранее популярный певец не дожил до своего 35-летия.