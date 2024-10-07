Пропавшая дочь Успенской вернулась в Россию

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вернулась в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Плаксина прилетела из Израиля и встретилась с матерью. Дочь артистки в порядке. Помощник певицы также подтвердил Mash ее прибытие.

О пропаже Плаксиной стало известно вечером 2 октября, об этом сообщил известный жалобами на звезд общественник Виталий Бородин. По его словам, Успенская обратилась к нему за помощью. Артистка подтвердила, что ее дочь пропала. По словам Успенской, дочь оставила свои телефоны дома. Представитель певицы сообщил, что она связывает пропажу Плаксиной с ее поездками в ДНР и ЛНР.

Адвокат Успенской Елена Сенина заявляла «Газете.Ru», что Плаксину «завербовали спецслужбы», поскольку ее мать, уроженка Киева, активно поддерживает российские власти. По словам Сениной, девушку могли завербовать в связи с ее зависимостью.

3 октября Плаксину нашли в Израиле, куда она прилетела за несколько часов до массированной атаки Ирана. Дочь певицы не могла вернуться из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, уменьшения числа рейсов и повышения спроса на авиабилеты.

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