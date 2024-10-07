Брату Марата Башарова грозит ампутация ноги

Брат Марата Башарова Вялит Билялетдинов признался в шоу «Звезды сошлись», что ему предстоит серьезная операция.

Билялетдинов рассказал, что после потери отца у него отказала нога. Мужчине диагностировали непроходимость вен. Если не предпринять меры, то конечность может отсохнуть. Тогда придется ампутировать ногу. Однако родственник актера не намерен доводить до такого состояния и сделает операцию.

Хирургическое вмешательство назначено на 9 октября. Билялетдинов отметил, что близкие помогли ему финансово. Мужчина уточнил, что не брал и не просил денег у Башарова. Он объяснил, что актер не поддерживает с ним связь.

«Если он не хочет просто даже общаться, то помощь просить незачем. Если он не хочет, зачем я буду навязывать», — отметил брат артиста.

Билялетдинов добавил, что последний раз созвонился с Башаровым, когда их отца не стало. После этого актер позвонил еще два раза и больше не поддерживал связь. Мужчина отметил, что в этом году поздравил артиста с днем рождения, но тот не прочитал сообщение. Известно, что Башарова воспитал отчим. Актер встретился с биологическим отцом и его родственниками только в осознанном возрасте.

Ранее адвокат рассказала об угрозе ареста Башарова.