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Началась работа над новым сезоном «Властелина колец»

THR: началась работа над 3-м сезоном сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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New Line Cinema

Началась работа над съемкой третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным источника, шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн уже собрали команду сценаристов и работают над сюжетом продолжения. При этом официального анонса еще не поступало.

В мае сообщалось, что киностудия Warner Bros. объявила о работе над новыми двумя фильмами по книгам британского фантаста Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец».

По словам управляющего студии Дэвида Заслава, сейчас идет работа над сценарием фильмов, которые, предположительно, выйдут в 2026 году.

Первый фильм будет называться, как сообщалось, «Властелин колец. Охота на Голлума». К роли Голлума в нем вернется Энди Серкис, он же станет режиссером картины. Режиссер кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон также будет участвовать в создании картин, к работе будут подключены и сценаристки оригинальной киносаги Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

Ранее сообщалось, что Кейт Бланшетт не заплатили за съемки во «Властелине колец».

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