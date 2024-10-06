Риелторы ответили на слух о подорожании недвижимости Меладзе

Цена на виллу продюсера Константина Меладзе в Гурзуфе не менялась с февраля. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на агентство по недвижимости, которое занимается продажей участка.

«Покупатели звонят, интересуются, но пока виллу никто не купил», – рассказали в агентстве недвижимости.

6 октября Life сообщил, что Константин Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе. По данным издания, продюсер увеличил стоимость участка в 12 соток с двухэтажным особняком на 65 миллионов рублей. Шоумен якобы хочет продать недвижимость за 450 миллионов рублей. На участке расположен большой бассейн, спортивный зал, хаммам и винная комната.

Константин Меладзе с его на тот момент женой, певицей Верой Брежневой, покинул Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года артисты выставили на продажу особняк в Подмосковье. Дом располагается в коттеджном поселке «Миллениум Парк». В особняке площадью 700 кв. м. три этажа. Он оценивается в 299 миллионов рублей.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее Вера Брежнева отменила тур.