Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за радио

Певец Эдуард Шарлот из-за неработающего радио объявил голодовку в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что исполнитель раскричался и потребовал перевести его в другую камеру, но ему отказали, после чего он объявил голодовку. На следующее утро ему принесли кашу — голодовка закончилась. Сотрудники СИЗО все же пообещали найти исправный радиоприемник.

26 сентября прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эдуарда Шарлота. Он обвиняется в ряде преступлений, среди которых реабилитация нацизма, нарушение права на свободу вероисповеданий, уничтожение официального документа, возбуждение ненависти.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения.

25 июня Шарлот якобы анонсировал в социальных сетях гастрольный тур по России. Певец предположил, что его могли взломать. В июле исполнителя внесли в перечень террористов и экстремистов.

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