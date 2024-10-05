Жена рассказала о состоянии Кушанашвили после удаления опухоли

Супруга шоумена Отара Кушанашвили Ольга Фролова порадовалась в беседе с aif.ru, что девятичасовая операция по удалению опухоли у мужа прошла успешно.

«Сегодня Отар встал с кровати, он уже самостоятельно ходит. Я бы даже сказала, бегает!» — поделилась она.

Женщина призналась, что не поспевает за стремительно восстанавливающимся супругом. Она добавила, что шоумен уже вовсю публикует ролики в Telegram-канале и призывает оператора делать работу быстрее.

1 октября в Москве успешно прооперировали Отара Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

У Кушанашвили нашли рак после того, как его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Тогда телеведущему поставили предварительный диагноз — цирроз печени, но во время срочной операции обнаружили опухоль.

26 июля Кушанашвили начал курс химиотерапии. В сентябре журналист жаловался, что у него начались галлюцинации на фоне лечения от рака. Он предположил, что это побочный эффект от препаратов.

Ранее сообщалось, что актер Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии.