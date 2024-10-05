VK удалил выпуск «Что было дальше?» со звездой «Слова пацана»

Команда юмористического шоу «Что было дальше?» сообщила в соцсетях, что новый выпуск проекта пропал с платформы VK не по их инициативе.

«Очень много комментариев с вопросами про неожиданное удаление выпуска из ВК. К сожалению, выпуск был удален по инициативе платформы», — пояснили комики.

Речь идет о последнем выпуске популярного шоу, который вышел 30 октября. В нем снялись звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев, певец Алексей Чумаков и стендап-комик Александр Петросян. На данный момент ролик доступен только на YouTube, где набрал 1,9 млн просмотров.

В VK не объяснили, по какой причине было принято решение удалить выпуск.

Недавно певица Лолита Милявская стала участницей юмористического шоу «Прощай, легенда», опубликованном в VK. По сценарию шоу артисты ложатся в открытый гроб и слушают прощальные речи о себе.

Во время программы исполнительница не могла сдержать смеха, слушая речи от имени ее бывшего концертного директора, несуществующего сына и своего двойника. Всю программу Милявская провела лежа в гробу, скрестив руки на груди.

Ранее комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) назвал глупой причину внесения его в реестр иноагентов.