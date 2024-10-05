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СМИ сообщили, что у актера Василия Ливанова остановилось сердце

Mash: актер Василий Ливанов подключен к ИВЛ в реанимации

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Максим Блинов/РИА Новости

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после того, как у артиста остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас, заявляет Mash, звезда советского «Шерлока Холмса» находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

3 октября супруга Ливанова Елена рассказывала, что артист действительно находится в больнице, но сообщения о его тяжелом состоянии не совсем правдивы. Она пообещала, что муж прокомментирует информацию о своем состоянии позднее, а сейчас актер «не хочет поднимать шумиху».

До этого источник РИА Новости заявлял, что Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии. Однако семья актера госпитализацию не подтверждала.

Еще пару дней назад Telegram-канал Mash сообщал, что актера якобы подключили к ИВЛ из-за низкого уровня кислорода. У Ливанова, заявлял канал, обнаружили признаки дыхательной недостаточности во время лечения. Отмечалось, что медики увидели у артиста рост маркеров воспаления, превышающий норму в пять раз.

Ранее народный артист России Александр Збруев назвал фейком новость о госпитализации.

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