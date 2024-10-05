Экс-воспитанник казахского детдома заявил о желании P. Diddy его усыновить

Музыкант и продюсер Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя Шон Комбс) во время визита в Казахстан в 2011 году хотел усыновить воспитанника детского дома № 2 города Алма-Аты, пишут «Известия».

Согласно материалу, во время визита знаменитость сопровождал воспитанник учреждения Рахим Рушанов.

«Иностранный гость все время держал его за руку, гладил по голове, а в итоге заявил, что хочет забрать с собой в Америку», — говорится в материале.

При этом бывшая директор детдома рассказ Рушанова прокомментировала словами: «Ну прям! Рядом не было такого». Она считает, что это могло быть чьей-то шуткой.

Знаменитый рэпер, продюсер, основатель собственной телесети и трехкратный лауреат «Грэмми» Пи Дидди находится за решеткой по очень серьезным обвинениям. Музыканту инкриминируют сговор с целью рэкета, секс-торговлю и перевозку людей для их занятий проституцией. За первые два преступления в США могут дать пожизненное, за третье — до 10 лет лишения свободы. В обвинительном заключении говорится, что рэпер «применял насилие и угрозы, а также принуждал женщин и свое окружение к удовлетворению своих сексуальных желаний, защите собственной репутацию и сокрытию деяний». И все это — как минимум с 2008 года. Комбса арестовали 16 сентября в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. В заявлении для прессы адвокат рэпера Марк Антифило тогда заявил, что разочарован «несправедливым преследованием господина Комбса со стороны прокуратуры США».

Ранее самой юной жертвой Пи Дидди назвали девятилетнего ребенка.