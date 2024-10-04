Лерчек не признает вину по делу о выводе из РФ 251 млн рублей

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных доставили в суд для избрания меры пресечения по делу о выводе из РФ 251 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат блогерши Екатерина Гордон сообщила, что Чекалина не признает свою вину. От других комментариев защитница отказалась.

Утром 3 октября сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 млн рублей.

Затем в пресс-службе прокуратуры Москвы объяснили, что Валерию Чекалину обвиняют в преступлении, которое связано с продажей ее фитнес-марафонов. Обвиняемые при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

Ранее сообщалось, что концерт группы Otto Dix в Нижнем Новгороде был сорван из-за анонимных звонков.