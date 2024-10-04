Шуфутинский не приехал на прощание с Добрыниным из-за болезни

Певец Михаил Шуфутинский не смог посетить церемонию прощания со своим близким другом Вячеславом Добрыниным из-за болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас шансонье находится в Ессентуках. Помощница Шуфутинского подтвердила каналу, что музыкант не приехал на прощание с народным артистом России.

Недавно стало известно, что на Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с Вячеславом Добрыниным. Проститься с композитором приехали рок-музыкант Александр Маршал, который признался, что его с Добрыниным объединяла любовь к группе The Beatles, экс-глава правительства РФ Сергей Степашин, актер Михаил Грушевский и другие.

Как сообщал Life со ссылкой на SHOT, первый венок, который доставили на церемонию, был послан Аллой Пугачевой. Также на прощание прислали венок от хоккейного клуба «Динамо».

Добрынина не стало 1 октября, композитору было 78 лет.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим.

Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Ранее сообщалось, что актрису «Служебного романа» экстренно госпитализировали в Москве.