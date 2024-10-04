Переживший инфаркт экс-солист «Бутырки» обратился к врачами из-за боли в груди

Экс-фронтмен группы «Бутырка» Владимир Ждамиров обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильные боли в груди. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, шансонье пожаловался врачам на острые боли в области сердца и сильную одышку. В больнице его обследовали и назначили строгую диету, а также запретили употреблять алкогольные напитки. Все препараты Ждамирову выписали по льготному рецепту.

В 2021 году Ждамиров был экстренно госпитализирован в ночь на 14 октября в одну из московских больниц. Позднее директор артиста подтверждала, что музыкант пережил инфаркт.

Группа «Бутырка» была создана в Воронеже в 2001 году продюсером компании «Русский шансон» Александром Абрамовым и солистами — Ждамировым и Олегом Симоновым. Всего в дискографии «Бутырки» 11 студийных альбомов.

В 2013 году Ждамиров ушел из «Бутырки», солистом проекта остался Симонов. После ухода шансонье записал свой первый альбом «За забором весна». Сейчас он активно гастролирует по России со своим новым проектом «Вольный ветер».

Ранее сообщалось, что актрису «Служебного романа» экстренно госпитализировали в Москве.