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Серьезно больной «депутат Виталий Наливкин» сообщил об отставке

Mash: актер Неретин уходит из проекта «Виталий Наливкин» после микроинсульта

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BARAKuda/YouTube

Актер Андрей Неретин, сыгравший роль депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, закрывает проект из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Неретин не может продолжать работать, поскольку проходит реабилитацию после микроинсульта. Сейчас мужчина с трудом передвигается, он сильно ослабел.

Также Mash публикует видео с Неретиным в роли чиновника из Уссурийска, в котором он заявляет о закрытии проекта из-за угроз правоохранительных органов. На видео актер рассказывает, что не может продолжать работать, поскольку после каждых съемок «команду обещают посадить в тюрьму».

В феврале 2024 года сообщалось, что Неретину диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за проблем со здоровьем актер оказался «практически прикован к кровати». Летом стало известно, что актеру сделали операцию, благодаря которой ему удалось «встать на ноги».

Андрей Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председателем исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа».

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