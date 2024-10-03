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Режиссеру «Людей в черном» приходилось останавливать съемки из-за «пукающего Уилла Смита»

Режиссер Зонненфельд вспомнил, что остановил съемки на три часа из-за Смита

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KPA/Global Look Press

Режиссер фильмов «Люди в черном» Барри Зонненфельд признался, что однажды ему пришлось остановить съемки из-за того, что Уилл Смит испортил воздух. Его слова передает NME.

Инцидент произошел во время работы над первой частью экшн-комедии, которая вышла в 1997 году. Команда снимала эпизод, как Смит едет на большой скорости в машине вместе с Томми Ли Джонсом, а затем их автомобиль переворачивается. Чтобы это снять, актеры находились в герметичной капсуле.

«Я говорю: «Мотор». И слышу, как Уилл кричит: «Господи, Томми, прости меня. Баз, принеси лестницу». На что Томми отвечает: «Все в порядке, Уилл. Не волнуйся», — вспомнил режиссер.

Когда Смитту и Ли Джонсу поднесли лестницу, то последний, вспомнил постановщик, помчался по ней вниз. Затем выяснилось, что Уилл Смит испортил воздух. Режиссер решил отложить съемки на три часа, поскольку «никто не хочет сидеть в маленьком герметичном пространстве с пукающим Уиллом Смитом».

В августе 2023 года Уилл Смит рассказал, как Стивен Спилберг уговорил его сняться в «Людях в черном». Он признался, что режиссер прислал за ним вертолет.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel.

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