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В Воронеже откроется выставка современного искусства «Русский стиль: Сталь»

Российские художники представили свои работы на пластинах бронежилетов

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Телеграм-канал «Русский Стиль»

В Воронежском областном художественном музее имени И. Н. Крамского 3 октября откроется выставка современного искусства «Русский стиль: Сталь». Она продлится до 27 октября, сообщается в Telegram-канале проекта «Русский стиль».

Кандидат философских наук, лауреат Московской Арт-Премии, художник Антон Беликов, воюющий в составе ВС РФ, выступил идеологом проекта. В свою очередь, куратором проекта стала художник, куратор, член Московского Союза Художников, член Творческого союза художников России Светлана Чепрова.

«Современные художники из разных городов и регионов России получили стандартные плиты от армейских бронежилетов и отразили происходящие исторические события через образы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой выставке примут участие как академики и лауреаты художественных премий, так и студенты художественных вузов.

Напомним, проект «Русский стиль» представил выставку «Русский стиль: сталь» при поддержке компании «Ратник Тактикал» и объединения «Творческий союз художников России». Она посвящена художественному осмыслению текущих событий. Ранее проект побывал в Казани, Москве, Анапе, Краснодаре, Тольятти, Нижнем Новгороде и Донецке.

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