Максим Лагашкин рассказал о приглашении на скандальную вечеринку от P. Diddy

Актер Максим Лагашкин признался в беседе с Telegram-каналом SHOT, что он и его коллега Александр Робак могли попасть на одну из скандальных вечеринок рэпера P. Diddy.

По словам Лагашкина, во время съемок фильма «Ненасытные» в Сен-Тропе он и Робак заметили с яхты происшествие на лодке P. Diddy. Все могло закончиться плачевно, как отметил актер, но он вместе с коллегой вытащили американского рэпера из разбитого судна и пустили на свое. Артист подчеркнул, что не жалеет о спасении музыканта, даже если тот «конченный негодяй».

Лагашкин рассказал, что P. Diddy в качестве благодарности пригласил их на свою вечеринку. Как уточнил артист, рэпер не выглядел пьяным или под наркотиками. Российские актеры отказались посещать мероприятия из-за своего графика.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

По словам адвоката Тони Базби, 120 человек обвинили P. Diddy в случаях насилия, которые, вероятно, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.

Ранее самой юной жертвой Пи Дидди назвали девятилетнего ребенка.