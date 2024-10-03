Блогерша Лерчек задержана с бывшим мужем

Блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечает издание, вместе с ними задержан соучредитель компании ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.

По данным Baza, именно Вишняк предложил создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов. Блогеры и бизнесмен основали вместе компанию по продаже косметики и питания. После этого Вишняк уехал в США и получал дивиденды. После увеличения доходов решили принимать деньги сразу через банки Дубая.

Речь идет об ООО «Лейтик мейкап», учрежденном в 2020 году, в котором Чекалин имеет 70%, а Вишняк — 30%. Фирма вела оптовую торговлю косметикой, ее выручка в 2023 году составила порядка 90 млн рублей. Эта сумма составила чуть более половины от суммы, заработанной «Лейтик мейкап» в 2022 году.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

Ранее адвокат Чекалиных сравнила уголовное дело против блогеров с охотой на ведьм.