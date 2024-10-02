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Гордон об обыске в доме Лерчек: «Крестовый поход на блогеров»

Адвокат Гордон заявила, что обыск в доме Чекалиных больше похож на прессинг

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katyagordon/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат Екатерина Гордон опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместное видео с защитницей Аллой Салиховой, в котором женщины уверили, что будут бороться за права блогерши Лерчек.

2 октября МВД России возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Блогер является ключевой фигурой в новом уголовном деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. В доме его бывшей жены блогерши Лерчек провели обыск.

«Ощущение, что есть группа лиц, которая хочет забрать [у Лерчек] последнее, напугать и «расчехлить». К чему облавы и обыски? Почему не пустили адвоката? Кто за этим стоит и сколько можно, учитывая, что Валерия отдала 900 млн рублей ФНС и осталась в стране, чтобы честно зарабатывать для своих детей?» — возмутилась Гордон.

Адвокат назвала обыск дома Чекалиной странным, поскольку блогерша находится в Москве и не скрывается от правоохранительных органов. Гордон подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов напугали мать Лерчек, которая в тот момент находилась дома. Женщину никуда не выпускали, а также, заявила защитница, отказались допускать к ней адвоката. Екатерина Гордон сравнила новое дело против четы Чекалиных с «крестовым походом на блогеров».

«Почему ее не вызвали на опрос — совершенно непонятно. Она не прячется. Все остальное похоже на прессинг», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в полиции не стали проверять блогера Хасбика из-за антисемитского поста.

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