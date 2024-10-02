Валерия Ланская о борьбе с неизлечимой болезнью: «Иногда хочется плакать»

Актриса Валерия Ланская заявила, что держать уровень сахара в крови помогает ей самодисциплина и желание жить. Об этом знаменитость рассказала в беседе с YouTube-каналом «PRO Жизнь».

У артистки сахарный диабет первого типа. Она узнала о болезни спустя два года после рождения ребенка. Во время беременности у Ланской развился гестационный диабет. Врачи утверждали, что после родов недуг сойдет на нет, но болезнь не отступила.

«Да, это напряг. Да, это не так легко по первости. Иногда накрывает, когда сахар падает, и хочется плакать», — поделилась актриса.

Ланская заявила, что не собирается сдаваться и на своем примере доказать, что люди с сахарным диабетом могут рожать детей, работать и вести активную жизнь. Также звезда поделилась, что перепробовала множество способов лечения заболевания и даже ходила к лекарю в Индии, но сейчас доверяет только доказательной медицине.

Валерия Ланская была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

Ранее близкий друг Кушанашвили рассказал о его состоянии после удаления опухоли.