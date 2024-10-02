Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 15 песен в фильме «Руки Вверх!»

Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов (на фото) обвинил лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в незаконном использовании 15 песен. О своих претензиях он рассказал «Газете.Ru».

Продюсер заявил, что при создании фильма «Руки Вверх!» о творческом пути коллектива Жуков использовал около 15 произведений и фонограмм, права на которые принадлежат издательству «Джем». По словам Черкасова, права подтверждены «десятком судебных актов».

«Полгода назад к нам обратились за оформлением прав на эти песни для использования в фильме, позже просили ранние клипы. Мы ответили, что вопрос может быть решен положительно после общения меня и Жукова. Люди пропали, а в СМИ появилась информация, что юристы Жукова подготовили новые иски «для уравновешивания юридической ситуации перед выходом фильма». Что уравновешивать, когда Жуков неоднократно был уличен судами в нарушении прав, выплачивал денежные компенсации, не раз получал ограничения на выезд за пределы страны ввиду уклонения от исполнения законного акта», — говорит гендиректор «Джема».

Продюсер также утверждает, что в фильме без разрешения был использован образ первого директора и продюсера группы «Руки Вверх!» Андрея Маликова, использованы различные художественные оформления продукции, декорации сцены, разработанные и принадлежащие компании «Джем».

«После ухода от меня осенью 1999 года, чтобы закрыть наши взаимоотношения, Жуков и Потехин подписали со мной соглашение о расторжении всех наших рабочих отношений и в качестве «компенсации» за проделанную грандиозную работу по раскрутке группы до самых вершин шоубиза признали за мной и моим продюсерским центром исключительные права на все исполнения, и исключительные права изготовителя всех фонограмм, совместно созданных в период с 1996 по 1999 год. В те годы эти права стоили 0 рублей, 0 копеек, а с 2015 года они стали монетизироваться, что и послужило причиной недовольства Сергея Жукова», — заявил Маликов.

В свою очередь, лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что в 90-е многие авторы и исполнители подписывали договоры не глядя.

«При этом в то время мало кто знал, как грамотно составлять документы, эти договоры были несовершенны, да и законодательство менялось с того времени уже несколько раз, поэтому почему бы сейчас не оспорить эти договоры, если есть такой шанс? При этом любые конфликты можно решить путем переговоров», — сказал он, добавив, что у «Миража» при работе с «Джемом» не возникало проблем, а песни издательства звучат в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация».

В июле певец Сергей Жуков подал иск против ООО «Издательство Джем» в Арбитражный суд города Москвы в попытке оспорить права на песни «Руки Вверх!».

Ранее представитель «Руки Вверх!» объяснил, почему на двойника Жукова подали в суд.